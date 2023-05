TSG startet am 2. Juli in die Vorbereitung

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim startet mit einer öffentlichen Trainingseinheit am 2. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison.

