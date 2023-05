Ingolstadt holt Stürmer Nijenhuis aus Berlin

Vizemeister ERC Ingolstadt hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Jan Nijenhuis verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von den Eisbären Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Der gebürtige Münchner stammt aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim und hat bisher 151 Spiele in der DEL absolviert.

"Jan ist technisch und läuferisch sehr gut ausgebildet. Daher kann man ihn variabel einsetzen, womit er für uns in verschiedenen Rollen wertvoll sein kann", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan über Nijenhuis, der nach Stationen bei den Grizzlys Wolfsburg und in Berlin noch auf seinen Durchbruch in der DEL wartet.

„Ich will mich natürlich in der DEL etablieren und dafür habe ich in Ingolstadt eine sehr gute Perspektive gesehen“, sagte Nijenhuis, der einst bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften mit dem heutigen NHL-Spieler Tim Stützle gemeinsam auf dem Eis gestanden hatte. In der vergangenen Saison hatte er für die Eisbären und deren Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL2 gespielt.