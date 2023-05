FC Bayern Transfer-Hammer! Stammspieler hinterlegt Wechselwunsch!

Der Umbruch beim FC Bayern ist im vollen Gange. Nach dem dramatischen Last-Minute-Gewinn der Meisterschaft und dem Beben in der Führungsetage steht nun ein Bayern-Star vor dem Abschied.

Das lange Hin und Her hat ein Ende: Der FC Bayern verliert im Sommer einen Topstar in der Abwehr.

Benjamin Pavard will den Rekordmeister verlassen und hat beim Klub nach SPORT1 -Informationen seinen Wechselwunsch hinterlegt.

Pavard-Abschied beim FC Bayern nach vier Jahren

Der 27-Jährige hat viele Optionen – unter anderem in Spanien, England und Italien.

Der flexibel einsetzbare Verteidiger besitzt in München noch einen Vertrag bis 2024, die Trennung in diesem Sommer hatte sich abgezeichnet.

Der Franzose will nach sieben Jahren in Deutschland eine neue Herausforderung in einer anderen europäischen Top-Liga.