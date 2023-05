Anzeige

WWE RAW: Titel-Beben! Ronda Rousey profitiert von realem Drama WWE-Beben um Ronda Rousey

Ronda Rousey (r.) und Shayna Baszler sind nun Tag-Team-Champions bei WWE © WWE

Martin Hoffmann

UFC Hall of Famerin Ronda Rousey hält bei WWE wieder Titel-Gold: Rousey und Shayna Baszler holen sich bei Monday Night RAW die Tag-Team-Gürtel.

Der größte weibliche Star von WWE hält wieder Titel-Gold: UFC Hall of Famerin Ronda Rousey und ihre Partnerin und gute Freundin Shayna Baszler sind neue Tag-Team-Champions der Frauendivision!

Rousey und Baszler gewannen bei der TV-Show Monday Night RAW einen Vierkampf um die Titel, die vor eineinhalb Wochen wegen einer Schulterverletzung von Liv Morgan vakant geworden waren. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Ronda Rousey und Shayna Baszler holen gemeinsam WWE-Gold

WWE nahm Morgan und Partnerin Raquel Rodriguez den Titel ab und setzte einen Vierkampf an. Mit dabei: Rodriguez und Ersatzpartnerin Shotzi, Rousey und Baszler, Chelsea Green und Sonya Deville sowie das zum Duo reduzierte Team Damage CTRL (Bayley und Iyo Sky) - Dakota Kai hatte sich im selben Match wie Morgan unter dramatischen Umständen noch schwerer verletzt und einen Kreuzbandriss erlitten.

Dass Rousey und Baszler profitieren würden, war zu erahnen: Schon seit längerem deutete sich an, dass Rousey und Baszler nach den Tag-Team-Titeln greifen würden. Entsprechende Planungen, die es schon vor Monaten gegeben haben soll, wurden jedoch von einer eigenen Verletzung Rouseys verzögert, die sich zwischenzeitlich einen Bruch am Unterarm zugezogen hatte.

Nun ist „The Baddest Woman on the Planet“ wieder fit und sie führte am Ende den Sieg für ihr Team herbei, indem sie eine Flugaktion Skys mit einem Armbar-Aufgabegriff auskonterte.

Rousey hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich

Für die frühere Judokämpferin Rousey (Olympia-Bronze in London 2012) ist es der vierte Titelgewinn bei WWE und der dritte seit der Rückkehr aus ihrer Baby-Pause Anfang 2022.

Trotz zweier Regentschaften als SmackDown-Damenchampion lief das Comeback nicht optimal: Rousey steckte wegen ihrer Leistungen am Mikrofon und auch am Ring öfters Kritik ein, wurde in einem unabhängigen Fan-Voting gar zum „am meisten überbewerteten“ Star der Branche gewählt. Irritationen gab es auch, als Rousey vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania die Kreativverantwortlichen von WWE wegen ihrer missglückten Fehde gegen Liv Morgan öffentlich kritisierte.

Nichtsdestotrotz ist es im logischen Interesse von WWE, Rousey weiter prominent zu präsentieren: Sie bleibt eine wichtige Imageträgerin, deren Popularität weit über WWE-Fankreise hinausreicht. Dank ihres bei der UFC und auch durch TV- und Filmauftritte (Expandables 3, Furious 7) genährten Ruhms ist sie die Sportlerin mit der größten Instagram-Anhängerschaft überhaupt (17 Millionen), noch vor Serena Williams.

Baszler und Rousey seit vielen Jahren gut befreundet

Ein neues Element gewinnt Rouseys nächster Titel-Coup durch die Partnerschaft mit Baszler, auch im realen Leben ihre beste Freundin bei WWE.

Rousey und Baszler verbindet eine über zehn Jahre zurückreichende Geschichte: Baszler war Teil des „Team Rousey“ in der in den USA sehr erfolgreichen Reality-Show „The Ultimate Fighter“ (in der aktuell auch Conor McGregor mitwirkt) und kam so selbst auf die UFC-Bühne.

Rousey und Baszler - schon damals auch verbunden durch ihre Wrestling-Leidenschaft - freundeten sich an, zusammen mit Jessamyn Duke und Marina Shafir bildeten sie eine Clique, die sich den Namen „The Four Horsewomen“ gab. (Shayna Baszler im SPORT1-Interview: „Viele vergessen, wie verhasst Muhammad Ali zu aktiven Zeiten war“)

Schon vor Rousey war Baszler 2015 zum Showkampf gewechselt und etablierte sich bei WWE. Dass die beiden nun ein Duo bilden, hatten sie sich schon länger gewünscht. Es bleibt abzuwarten, wen WWE nun als Rivalen für das im MMA-Bereich erprobte Duo positioniert.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

- Für die nächste Großveranstaltung Money in the Bank am 1. Juli in London wurden erste Pflöcke eingerammt: In den ersten Quali-Matches für das Leitermatch, in dem eine Titelgelegenheit zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf dem Spiel steht, qualifizierten sich Ricochet mit einem Sieg über The Miz und Shinsuke Nakamura gegen Bronson Reed.

- Nach dem großen Sieg über Roman Reigns und Solo Sikoa bei Night of Champions scheinen sich die männlichen Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn nun mit dem deutsch-italienischen Duo Imperium (Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci) auseinandersetzen zu müssen. Die Partner von Österreich-Phänomen Gunther holten sich Rückenwind mit einem Sieg über die Ex-Champions Alpha Academy und hinterlegten im Ring ihre Ansprüche.

- Eine Fortsetzung gibt es wie erwartet in der Fehde zwischen Cody Rhodes und Brock Lesnar: Der bei Night of Champions wegen einer inszenierten Armverletzung unterlegene Rhodes forderte das „Beast Incarnate“ zu einem dritten Duell unter egal welchen Bedingungen heraus.

- Ein weiteres Ausrufezeichen setzte auch der frisch gekürte World Champion Seth Rollins: Im Hauptkampf der Show tat er sich mit Turnierfinalist AJ Styles zusammen - der zu Beginn der Sendung den fairen Verlierer gab - und wies Finn Balor und Dominik Mysterio von Judgment Day in die Schranken.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 29. Mai 2022:

Money in the Bank Qualifying Match: Ricochet besiegt The Miz

Indus Sher besiegen zwei lokale Wrestler

Imperium besiegen Alpha Academy

WWE Women‘s Tag Team Title Match (vakant): Ronda Rousey & Shayna Baszler besiegen Chelsea Green & Sonya Deville, Damage CTRL, Raquel Rodriguez & Shotzi - TITELWECHSEL!

Dolph Ziggler besiegt JD McDonagh durch Disqualifikation

Money in the Bank Qualifying Match: Shinsuke Nakamura besiegt Bronson Reed