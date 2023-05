Butler führt Miami ins Finale gegen Denver

Miami, das sich erst über das Play-in-Turnier für die Play-offs qualifiziert hatte, ist in der in der Nacht zu Freitag (MESZ) beginnenden Finalserie gegen Denver erneut der klare Außenseiter. In dieser Rolle fühlen sich Butler und Co. wohl, auf dem Weg ins Endspiel hatte das Team zunächst die Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo, dann die New York Knicks und nun Boston ausgeschaltet.