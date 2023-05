Bundesliga: So schlimm ist ein Abstieg wirklich für Schalke!

Nach 1981, 1983, 1988 und 2021 sind die Königsblauen zum fünften Mal aus der Bundesliga abgestiegen . Am Pfingstsonntag haben die Profis sich nach einem gemeinsamen Brunch in die Sommerpause verabschiedet. Zuvor räumten die Spieler ihre Spinde aus und zogen mit blauen Müllsäcken und Kartons von dannen. Einige von ihnen werden gar nicht mehr wiederkommen.

Gleichzeitig schrieben die Verantwortlichen der Knappen einen Brief an die eigenen Fans, in denen sie sich selbstkritisch zeigten: „Eine Frage, die gerade nach der Rückrunde vermutlich viele von Euch bewegt: Wieso ist es uns nicht gelungen, den Abstieg zu verhindern? „In aller Kürze: Wir haben vor und während der Spielzeit Fehler gemacht, deren vollständige Korrektur über die Saison hinweg nur teilweise gelingen konnte. Die Entscheidung für Thomas Reis als neuen Chef-Trainer im Herbst 2022 war sportlich der zentrale Baustein, um konkurrenzfähig im Kampf um den Klassenerhalt zu werden.“