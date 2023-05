FC Bayern: Jan-Christian Dreesen - der Mann, für den Hoeneß mit Kahn brach

DFL in Personalnot? Bayern-Beben hat Folgen

Mit Jan-Christian Dreesen als CEO bricht der FC Bayern mit einer Tradition. Seit über 20 Jahren steht an der Klubspitze erstmals ein Mann, der ursprünglich nicht aus dem Fußball kommt - und für den Uli Hoeneß mit Oliver Kahn brach.

Als am späten Abend des 24. Januar in der Allianz Arena der Ball nach einem Distanzschuss von Joshua Kimmich doch noch im Netz des 1. FC Köln zappelte und der FC Bayern ein 1:1 rettete , spielte sich auf der Ehrentribüne eine Szene ab, der man damals noch keine große Bedeutung beimaß.

Will man die Ereignisse der letzten Tage in einem einzigen Bildausschnitt zusammenfassen, dann wäre es dieser ausgeschlagene Handshake.

Kahn stinksauer auf Dreesen

Gute vier Monate später ist der CEO Kahn beim FC Bayern Geschichte und Dreesen, der damalige Finanzvorstand, der neue starke Mann an der Säbener Straße .

Laut Hoeneß habe Kahn unter anderem durch seine Berater für eine „katastrophal schlechte Stimmung“ gesorgt , weswegen man einen Schlussstrich ziehen musste. Als Kahn diese Entscheidung mitgeteilt wurde, nahm er sie alles andere als gefasst auf - und schoss sich - so Hoeneß - verbal auf Dreesen ein.

Kahn glaubte offenbar, seine Absetzung habe ausgerechnet Intimfeind Dreesen initiiert. Aus Furcht vor dem unberechenbaren „Titanen“ habe man ihm schließlich untersagt, mit zum Saisonfinale nach Köln zu fliegen. Selbst Handgreiflichkeiten in Richtung Dreesen hatten die Bayern-Bosse nicht mehr ausgeschlossen

Paradigmenwechsel beim FC Bayern

Nach mehr als 20 Jahren haben die Münchner damit zum ersten Mal einen Mann an der Spitze, der in jungen Jahren nichts mit dem Fußballsport am Hut hatte - ein echter Paradigmenwechsel.