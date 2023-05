Basketball-Bundesliga: Bonn hält Serie aufrecht

Die Telekom Baskets Bonn ziehen weiter ihre Kreise an der nationalen Spitze. Nach anfänglicher Unsicherheit halten sie im Halbfinale der BBL-Playoffs eine herausragende Serie aufrecht.

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn hat seine Erfolgsserie zum Auftakt der Playoff-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg fortgesetzt.

Durch das 80:71 (42:31) im ersten Duell der Best-of-five-Serie gewann der Hauptrunden-Sieger das 23. BBL-Spiel nacheinander. Im zweiten Vergleich hat Bonn am Mittwoch (20.30 Uhr/ LIVE im TV und Stream auf SPORT1 ) erneut Heimrecht.

Insbesondere die Bonner Nummer 0, TJ Shorts II, überzeugte auf ganzer Linie und legte eine durchaus beachtliche Statline auf: 22 Punkte, garniert mit sieben Assists, vier Rebounds und einem Steal. Auch Collin Malcolm konnte mit seinem Double-Double (13 Punkte, zehn Rebounds) zum Auftaktsieg in der Serie beitragen.

Die Hausherren zeigen so weiter ihre nationale Dominanz. Bereits zum Abschluss der regulären Saison hatte Bonn 32 Siege zu Buche stehen - bei derweil nur zwei Niederlagen.

Bonn marschiert weiter - Ulm überrascht

Nach ihrem Durchmarsch im Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz taten sich die Hausherren am Pfingstmontag zunächst schwer und gerieten trotz einer anfänglichen Führung mit neun Punkten in Rückstand. Noch vor der Pause jedoch rückte das Team von Trainer Tuomas Iisalo die Verhältnisse wieder zurecht.

Den zweiten Finalisten ermitteln Pokalsieger Bayern München und Favoritenschreck ratiopharm Ulm. Vor dem zweiten Duell am Dienstag in München führt Ulm mit 1:0. Spiel 3 der Serie überträgt SPORT1 am Freitag LIVE ab 19 Uhr.