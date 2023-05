French Open: Auch Maria raus - Friedsam in Runde zwei

Anzeige

Maria verlor ihre Erstrundenpartie in Paris deutlich © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

SID

Nach dem frühen Aus von Jule Niemeier ist auch Tatjana Maria bei den French Open in der ersten Runde gescheitert.

Nach dem frühen Aus von Jule Niemeier ist auch Tatjana Maria bei den French Open in der ersten Runde gescheitert. Die Wimbledon-Halbfinalistin erwischte einen komplett gebrauchten Tag und verlor gegen die favorisierte Beatriz Haddad Maia aus Brasilien chancenlos mit 0:6, 1:6. Anna-Lena Friedsam steht hingegen nach dem 6:3, 3:6, 6:4 über Nao Hibino (Japan) in der zweiten Runde.

Maria verpasste damit wie schon in den vergangenen Jahren einen Auftaktsieg in Paris. "So eine Niederlage tut auf alle Fälle weh. Sie hat mich gar nicht ins Spiel kommen lassen.", sagte sie im Anschluss.

Die zweifache Mutter aus Bad Saulgau fand gegen die stark aufspielende Brasilianerin überhaupt nicht in die Partie und musste sich bereits nach 1:04 Stunden geschlagen geben. Maria (35), die in diesem Jahr zum zweiten Mal das ATP-Turnier in Bogota gewann, ist in Roland Garros noch nie über die zweite Runde hinausgekommen.

Friedsam dagegen siegte nach einer Partie voller Aufs und Abs. Am Ende zog die 29-Jährige aus Neuwied zum zweiten Mal nach 2015 in die zweite Runde von Paris ein.