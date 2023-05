Der Traum von der WSOP

Für jeden Pokerspieler ist die World Series of Poker der ultimative Traum. Einmal ein Bracelet gewinnen, einmal das Main Event spielen.

Walandis Milonas ist im Sommer 2023 dabei, wenn in Las Vegas das wichtigste Pokerturnier der Welt gespielt wird. Walandis hat sich online über die „Mein Vegas“-Promotion von GGPoker.de für den Main Event der World Series of Poker qualifiziert, und in gewisser Weise schließt sich damit ein Kreis für den Bielefelder.