Bellingham-Botschaft: "Ich hatte die ganzen 90 Minuten Gänsehaut" - Indiz für Abschied

Jude Bellingham ist beim dramatischen Saisonfinale zum Zuschauen verdammt. Nun meldet sich der BVB-Star in einem Instagram-Statement zu Wort.

Jude Bellingham hat sich zwei Tage nach dem dramatischen Saisonabschluss in der Bundesliga zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Post beschrieb der Mittelfeldspieler, wie er den von Borussia Dortmund verpassten Meistertitel erlebt hat.

„Ich habe noch nie so eine Atmosphäre wie am Samstag erlebt, die ihr Fans kreiert habt, ich hatte die ganzen 90 Minuten eine Gänsehaut, während ich auf der Bank zugeschaut habe“, wandte sich Bellingham auch an die BVB-Anhänger.