Deutsche Highlights beim Online-Poker

Die größte Turnierserie im Online-Poker nähert sich langsam, aber sicher der Zielgeraden. Auch am Pfingstwochenende wurden wieder Preisgelder in Millionenhöhe ausgespielt. Bei den erstklassig besetzten High-Roller-Turnieren überzeugten aus deutscher Sicht Christian Rudolph und erneut Ole Schemion.

Rudolph musste sich am Samstag zunächst beim $2.625 Saturday Superstack auf Platz zwei geschlagen geben, kassierte durch einen Deal zu dritt aber $28.812 Preisgeld. Bei 65 Entries wurden $162.500 ausgespielt. Den Sieg holte der Schwede Niklas Astedt ($30.331), Platz drei ging an den Neuseeländer David Yan ($28.707). Der Schweizer Diego Zeiter ($18.114) war zuvor auf Platz vier ausgeschieden.

Den Sieg holte Rudolph knapp zwei Stunden später beim $5.250 Bounty Hunters Super High Roller aber nach. Hier ging es bei 32 Entries um insgesamt $160.000 und der deutsche Pro verwies am Final Table den Thailänder Kannapong Thanarattrakul ($25.670) sowie den Finnen Samuel Vousden ($17.166) auf die Plätze. Rudolph kassierte für den Sieg neben $25.686 Prämie zusätzlich $32.812 an Bounties.

Von den bereits genannten Spielern erreichten Astedt ($12.000), Yan ($15.286) und Rudolph ($19.472) dann auch den Final Table beim $10.300 Saturday Secret KO (Mystery Bounty). Den Großteil des Preispools in Höhe von $520.000 teilten aber Artur Martirosian und Ole Schemion unter sich auf.

Der Russe feierte den Sieg für $65.314 Prämie plus $75.600 an Bounties, während Schemion wie schon vor einer Woche die Losfee auf seiner Seite hatte. Als Runner-up kassierte er zwar „nur“ $51.273 Preisgeld, bei den Mystery Bounties schlugen dafür aber satte $185.900 zu Buche.

Der nächsten Final Table beim $10.300 Super MILLION$ wird es in neun Tagen gespielt. Für die Special Edition zum World Festival garantiert GGPoker einen Preispool in Höhe von $10 Millionen, so dass bis zum 5. Juni insgesamt neun Starttage eingeplant sind.