Eishockey-WM 2023: Irre Maßnahme! Nationalfeiertag dank WM-Medaille

Lettland hatte die Bronzemedaille bereits am Sonntag um 18 Uhr Ortszeit sicher, das Parlament tagte erst einige Stunden später. Die Abgeordneten erschienen in Trikots der Mannschaft, der Gesetzentwurf wurde von einer Abgeordneten vorgestellt, deren Gesicht in den Farben der Nationalflagge bemalt war.

Feierlicher Empfang in Riga - auch Deutschland mit Erfolg

Doch zumindest bei den zahlreichen Eishockey-Fans entwickelte sich der Montag schnell zur kollektiven Sause: Erst flog die Mannschaft des Co-Gastgebers am Vormittag im besonderen Tiefflug über die Hauptstadt, am frühen Nachmittag begrüßten tausende Fans die gefeierten Spieler am Freiheitsdenkmal in Riga.