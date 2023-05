Nächster Aufsteiger in die Bundesliga fix

Die Frauen des 1. FC Nürnberg steigen in die Bundesliga auf. Damit folgen sie RB Leipzig ins Oberhaus des deutschen Fußballs.

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg steigen in die Bundesliga auf. Der Club gewann am letzten Zweitliga-Spieltag vor 2500 Fans im ausverkauften Max-Morlock-Platz 3:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim und folgt Meister RB Leipzig ins Fußball-Oberhaus.

„Ich war so aufgeregt, das Spiel ist voll an mir vorbeigegangen“, sagte die Doppeltorschützin zum 1:0 und 2:0, Marina Scholz, nach der Partie. Im Hinblick auf die Feierlichkeiten mit der Mannschaft kündigte die U17-Nationalspielerin trotz aller Euphorie an, Vorsicht walten zu lassen: „Ich werde aufpassen.“