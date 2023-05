Knäbel: Umbruch "nicht so groß" wie nach letztem Abstieg

Schalke 04 steht nach dem direkten Wiederabstieg aus der Fußball-Bundesliga ein neuerlicher Umbruch bevor. Dieser werde aber „nicht so groß“ ausfallen wie nach der letzten Abstiegssaison, „weil wir eine größere finanzielle Stabilität und personell auch Planungssicherheit haben“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Pfingstmontag in einem Pressegespräch. Der Abstieg sei eine „Zäsur“.