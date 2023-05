Mainz-Boss Heidel schimpft über BVB-Fans: "Lichtjahre unter der Gürtellinie"

"Kann mir vorstellen, dass der BVB nächste Saison in ein Loch fällt!"

„Reden wir hier noch über Sport?“, fragte der Vorstand des FSV in einer Medienrunde: „Die Beschimpfungen sind Lichtjahre unter der Gürtellinie! Es macht mich schon nachdenklich, was da bei manchen Leuten im Hirnkasten passiert.“

„Normal haben wir den Fairness-Preis verdient! Wir haben gegen München gewonnen, da hat ganz Dortmund gefeiert“, schimpfte Heidel: „Dadurch haben wir es ja erst ermöglicht, dass der BVB diese Chance am letzten Spieltag noch hatte.“

Heidel: Das gebietet die Fairness!

Dass es Mainz dann dem FC Bayern, dem Wettbewerb und der Fairness schuldig sei, „auch in Dortmund noch mal alles zu probieren, ist doch völlig normal“.

„Klar war es ein komisches Gefühl, nach dem Abpfiff an den am Boden liegenden Dortmundern vorbei über den Platz zu gehen. Und natürlich haben auch wir uns gewünscht, dass es mal einen anderen Deutschen Meister gibt. Aber es kann nicht sein, dass wir das in diese Richtung beeinflussen sollten!“