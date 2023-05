Pochettino neuer Chelsea-Teammanager

Mauricio Pochettino (51) wird neuer Teammanager des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Chelsea. Wie die Londoner am Montag mitteilten, unterschrieb der Argentinier einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Er folgt ab dem 1. Juli auf Interimscoach Frank Lampard, unter dessen Regie die Blues sich nicht für den Europapokal qualifizieren konnten. Mit Thomas Tuchel, Graham Potter und Lampard hatte Chelsea in der abgelaufenen Saison drei verschiedene Trainer an der Seitenlinie.