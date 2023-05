Neapels Meistertrainer Spalletti mit Sabbatical

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel geht ohne seinen Erfolgstrainer Luciano Spalletti in die neue Saison.

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel geht ohne seinen Erfolgstrainer Luciano Spalletti in die neue Saison. Wie Klubeigentürmer Aurelio De Laurentiis bestätigte, habe der 64-Jährige um eine Auszeit gebeten. "Spalletti hat mir gesagt: 'Ich habe mein Bestes gegeben, eine Phase meines Lebens ist zu Ende gegangen. Ich habe zwar noch ein Jahr Vertrag in Neapel, aber ich will mir ein Jahr Auszeit nehmen'", sagte De Laurentis.