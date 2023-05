Kehl nach BVB-Debakel: "Unser Weg ist der richtige"

"Kann mir vorstellen, dass der BVB nächste Saison in ein Loch fällt!"

Sebastian Kehl sieht den Vize-Meister Borussia Dortmund trotz des bitteren Saisonfinals in der Bundesliga gut für die Zukunft aufgestellt.

„Unser Weg ist der richtige, unsere Entwicklung ist positiv!“, sagte Kehl dem SID am Montag: „Wir werden daran wachsen und aus diesem Schmerz neue Kraft entwickeln.“

Die Dortmunder haben den greifbaren Meistertitel seiner Ansicht nach nicht am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (2:2) verspielt, sondern im ersten Teil der Saison bis zur WM-Pause nach 15 Spieltagen.

Dem BVB fehlte nur ein einziges Tor

„Dass wir es nach Platz sechs in der Hinrunde noch so spannend machen konnten, war eine starke Leistung - auch wenn es gerade sehr weh tut“, sagte Kehl. In der Rückrunde war der BVB mit fünf Punkten Abstand klar die beste Mannschaft.