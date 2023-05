Bei WWE schrieb er Geschichte - nun hat er ein neues großes Projekt in Deutschland

WWE-Aus für deutschen Wrestler - so lief sein Abgesang

Im Sommer 2017 schrieb er WWE-Geschichte - ab jetzt formt er in Dresden die potenziellen Kampfstars von morgen.

Axel Tischer, der erste Deutsche, der beim Showfight-Marktführer je einen Titel gewann, eröffnet am Montag in seiner sächsischen Heimat eine Wrestling-Schule und will damit die blühende deutsche Szene weiter stärken. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)