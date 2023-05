DEB-Team springt auf Platz fünf in der Weltrangliste

Mit der Silbermedaille bei der WM ist die deutsche Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Rang gesprungen.

Mit der historischen Silbermedaille bei der WM in Finnland und Lettland ist die deutsche Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Rang gesprungen.

Deutsche Auswahl schon für Olympia qualifiziert

Das deutsche Team hat sich damit auf jeden Fall direkt für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina qualifiziert - egal, ob Russland an der Qualifikation teilnehmen darf oder nicht. Eine entsprechende Entscheidung hat die IIHF für März 2024 angekündigt, weil kurz darauf die Qualifikationsturniere für die Winterspiele beginnen.

Bei der WM im nächsten Jahr in Tschechien spielt die DEB-Auswahl in der Vorrundengruppe A in Ostrava. Gegner sind neben Rekordweltmeister Kanada nach der vorläufigen Gruppeneinteilung, die die IIHF veröffentlichte, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Aufsteiger Polen.