Heidenheim: Schmidt will weder Statue noch Rentenvertrag

Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball, Frank Schmidt, führte den 1. FC Heidenheim aus der Landesliga in die Bundesliga.

Trainer Frank Schmidt hat nach dem sensationellen Aufstieg mit dem 1. FC Heidenheim in die Bundesliga weder Lust auf eine Statue noch auf einen Rentenvertrag.

Vorstandschef Holger Sanwald hatte dem dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball vor dem letzten Spieltag ein Denkmal in Aussicht gestellt. Doch Schmidt lehnte dankend ab. „Da wird irgendwann mal hingepinkelt. Das möchte ich nicht“, sagte er bei Sky mit einem Lächeln.

Heidenheim hatte am Sonntag durch ein dramatisches 3:2 (0:0) bei Jahn Regensburg die Zweitliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg perfekt gemacht. Sanwald verriet im Anschluss, dem Erfolgstrainer sogar einen unbefristeten Vertrag angeboten zu haben. "Will er auch nicht - so ist der Frank", sagte der Macher des FCH.