Ligue 1: Nächste Auszeichnung für Mbappé - PSG-Star gibt Versprechen ab

Kylian Mbappé wird in der Ligue 1 zum vierten Mal in Folge zum Spieler der Saison gewählt. Er gibt zudem ein Zukunftsversprechen ab.

Kylian Mbappé vom französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain ist in der Ligue 1 zum vierten Mal in Folge zum Spieler der Saison gewählt worden. Das ergab die Wahl der Gewerkschaft der Fußballspieler UNFP am Sonntag in Paris.