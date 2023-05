2. Bundesliga: Folgenschwere Stadion-Durchsage bei HSV-Drama - Sandhausen mit Statement

Der Sprecher verkündete via Stadionmikrofon, dass der direkte Sprung des HSV in die Bundesliga direkt sei. Doch durch einen Last-Minute-Sieg beim SSV Jahn Regensburg schnappte sich der 1. FC Heidenheim noch den Aufstieg und Hamburg blieb nur der Relegationsplatz .

Viele Anhänger und Akteure des HSV waren im BWT-Stadion am Hardtwald zwischenzeitlich also falsch informiert. Deshalb klärte Sandhausen den Vorfall in einer Stellungnahme auf.

Sandhausen entschuldigt sich beim HSV

Die HSV-Fans hatten längst das Spielfeld in Sandhausen gestürmt und ihre vermeintlichen Aufstiegshelden geherzt - doch dann schlug Tim Kleindienst um 17.36 Uhr zu: Mit seinem 3:2-Siegtreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit beförderte der Torjäger Heidenheim erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga und sorgte beim „Dorfklub“ für völlige Ekstase.