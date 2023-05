Diamond League: Sprint-Star Kerley siegt mit Meetingrekord

Sprint-Star Fred Kerley hat das 100-m-Rennen beim zweiten Meeting der Diamond League in Rabat gewonnen. Der Weltmeister lief in der marokkanischen Hauptstadt am Sonntag in 9,94 Sekunden Meetingrekord und setzte sich vor Akani Simbine aus Südafrika (9,99) und dem kenianischen Afrikameister Ferdinand Omanyala (10,05) durch.