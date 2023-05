Aus in Runde eins: Otte scheitert in Paris

Tennisprofi Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert.

Tennisprofi Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Kölner verlor mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7) gegen den Russen Alexander Schewtschenko und verpasste es, zum zweiten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde von Roland Garros einzuziehen.