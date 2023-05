Eishockey-WM 2023: Drama im WM-Finale! Deutschland verpasst Sensation

WM-Held Tiffels: "So schnell gelaufen, wie ich konnte"

In einem dramatischen WM-Finale verliert Deutschland gegen Kanada - trotz zweimaliger Führung. Das DEB-Team darf sich dennoch über die erste WM-Medaille seit 70 Jahren freuen.

In einem dramatischen WM-Finale von Tampere unterlag das DEB-Team um Bundestrainer Harold Kreis dem Favoriten aus Kanada mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Einer zweimaligen Führung Deutschlands konnte Kanada je unmittelbar ein Tor entgegensetzen, ehe sich die Nordamerikaner im Finaldrittel zwingender zeigten.

Deutschland verpasste zwar den ersten WM-Titel in der nationalen Historie und doch dürfen sich die 25 Spieler, Bundestrainer Harold Kreis und das gesamte Betreuerteam über die erste WM-Medaille seit 70 Jahren freuen. Neben Olympia-Silber 2018 ist es der größte Eishockey-Erfolg Deutschlands in jüngerer Vergangenheit.

Niederberger: „Ein Wahnsinns-Turnier“

Auch Goalie Mathias Niederberger war zwar sichtlich enttäuscht und konnte trotzdem seinen Stolz am SPORT1 -Mikrofon zeigen: „Wir haben herausragend gespielt, ein Wahnsinns-Turnier!“ Coach Harold Kreis fasste den Abend zusammen: „Wir haben etwas gewonnen und nichts verloren!“

NHL-Stürmer John-Jason Peterka (8.) und der Düsseldorfer Daniel Fischbuch (34.) brachten vor 10.470 Zuschauern in der Nokia Arena die Auswahl zweimal in Front, Moritz Müller wurde zum besten deutschen Spieler des Finals ausgezeichnet, JJ Peterka gar zum besten Stürmer des Turniers.

DEB-Sensation lag früh in der Luft

Im Anfangsdrittel machte sich umgehend Sensationsluft in der Halle in Tampere bereit: Nach kampfbetonten Anfangsminuten fand Moritz Seider den deutschen Top-Scorer John-Jason Peterka, der den Puck halbhoch ins lange Eck legte (8.).

Zwar ließen die Kanadier mit dem Videobeweis das Tor auf Abseits überprüfen – doch der Call der Schiedsrichter stand! Deutschland führte im WM-Finale. Doch die Kanadier bestraften unmittelbar einen deutschen Fehler an der blauen Linie, kamen nur drei Minuten später zum Ausgleich durch Blais (11.), der damit in jedem K.-o.-Spiel Kanadas traf.

In der ersten Drittelpause analysierte SPORT1 -Experte Rick Goldmann selbstbewusst: „Deutschland kann spielerisch nicht nur mithalten, sie sind spielerisch besser!“

Dennoch wurde das WM-Finale zum erwarteten Fight! Im Mitteldrittel dämmten die Kanadier das deutsche Tempospiel ein und wurden selbst zwingender. Doch als Abbild des gesamten Turnierverlaufs ließ sich das DEB-Team auch davon nicht verunsichern. Und wer durfte jubeln? Die deutschen Fans in Tampere.

Einen abgefälschten Pass von Maxi Kastner konnte die kanadische Hintermannschaft nicht klären, Fischbuch kam an die Scheibe, zog ab und überwand nahezu aus dem Nichts Montembeault (34.). Das Drama bahnte sich alsbald an, denn Kanada stellte - analog zum ersten Ausgleichstreffer - erneut schnell auf Remis (38.).

Deutsche Führung - doch Kanada gleicht schnell aus

Wieder sollte es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Drittelpause gehen. Erst 1:1, dann 2:2. „Wir haben die beste Chance, wenn wir unseren Stiefel weiter stoisch runterspielen. Das gibt uns die beste Chance“, bemeinte Deutschlands NHL-Star der San Jose Sharks, Nico Sturm, in der finalen Drittelpause am SPORT1-Mikrofon.