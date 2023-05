La Liga: Barcelona steigt ab - sechs weitere Klubs bedroht

Der Abstiegskampf in Spanien ist an Spannung kaum zu überbieten. Sechs Klubs müssen noch zittern. Ein Team erwischt es am 37. Spieltag.

In Spaniens La Liga bahnt sich am letzten Spieltag ein hochspannender Kampf um den Klassenerhalt an. Während mit dem FC Barcelona der Meister bereits feststeht und auch die Champions-League-Plätze vergeben sind, trennen am unteren Ende der Tabelle sechs Mannschaften nur zwei Punkte. Espanyol Barcelona steht dagegen als zweiter Absteiger fest.