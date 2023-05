BBL-Playoffs: Underdog Ulm schockt auch Bayern München zum Auftakt

Ulm schockt auch München in Spiel eins © IMAGO/Eibner

Ratiopharm Ulm sorgt in den BBL-Playoffs weiter für Furore. Der Underdog fertig Bayern im ersten Spiel des Halbfinals ab.

Die Viertelfinalbezwinger von Meister ALBA Berlin (3:1) gewannen am Sonntag auch das erste Spiel bei Bayern München 87:69 (42:41) und liegen in der Best-of-Five-Serie nun 1:0 vorne. Pokalsieger Bayern war als großer Favorit in die Begegnung gegangen.