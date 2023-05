Füchse Berlin triumphieren in der European League!

Großer Tag für die Füchse! Berlin holt im Finale gegen ein spanisches Top-Team den Titel in der European League.

„Jetzt ist es an der Zeit zu feiern und glücklich zu sein über das, was wir erreicht haben“, sagte Siewert schließlich, nachdem er von seiner Mannschaft im Anschluss an die Siegerehrung durch die Luft geworfen worden war: „Die Spieler und auch ich haben es verdient. Es ist ein großer Titel.“