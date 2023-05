Bayern-Beben noch nicht vorbei? Auch der Technische Direktor könnte gehen

Nach Informationen von SPORT1 geht die Tendenz auch bei Marco Neppe in Richtung Trennung. Der 36-Jährige war 2014 als Scout zum deutschen Rekordmeister gekommen und stieg unter Hasan Salihamidzic erst zum Leiter der Scouting-Abteilung und später zum Technischen Direktor auf.

Entsprechend warb Salihamdizic am Samstag nach dem überraschenden Meistertitel der Bayern dafür, Neppe auch nach seiner Absetzung im Verein zu halten. „Er bleibt erstmal da. Es kommt natürlich darauf an, wie es weitergeht. Er ist Teil des FC Bayern und das muss so bleiben.“ Ob ihm dieser letzte Wunsch erfüllt wird?