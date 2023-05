Verstappen bricht Vettel-Rekord! Weltmeister schreibt in Monaco Red-Bull-Geschichte

Eine Bestmarke von Sebastian Vettel hat nicht länger Bestand. Max Verstappen schreibt mit seinem Sieg in Monaco Red-Bull-Geschichte.

Denn kein Fahrer hat so viele Siege für Red Bull eingefahren wie der Niederländer. Für Verstappen war es der 39. Sieg für Red Bull, Vettel kommt auf 38. Auf Rang drei folgt Mark Webber mit neun Erfolgen.

Formel 1: Verstappen bei den WM-Titeln noch hinter Vettel

Läuft die Saison so weiter wie bisher, dürfte Verstappen am Ende des Jahres aber schon drei WM-Titel auf dem Konto haben. Aktuell führt er die Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez an, auf Rang drei folgt Fernando Alonso.