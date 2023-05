Eintracht Frankfurt holt schwedisches Megatalent

Eintracht schnappt sich Larsson

Borussia Dortmund wurde ebenfalls mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Allerdings setzten sich die Hessen in diesem Rennen durch. Larsson hat mit 18 Jahren bereits 58 Profi-Pflichtspiele für Malmö bestritten. Zu Beginn des Jahres feierte er gar sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft.

An Larsson waren neben Frankfurt und Dortmund auch englische Klubs dran. Der Sprung in die Premier League schien dem Mittelfeldspieler, der noch einen bis 2026 laufenden Kontrakt in Malmö hatte, aber zu groß. Larsson will ab sofort bei der Eintracht seinen Weg fortsetzen.