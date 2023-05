ADAC GT4 Germany: So lief der Saisonauftakt in Oschersleben

Penalty-Lap kostet Sieg in Oschersleben

An einem ereignisreichen Wochenende der ADAC GT4 Germany auf SPORT1 lässt insbesondere BMW in Oschersleben die Muskeln spielen. Gewinner sind jedoch jeweils andere Autos.

Die ADAC GT4 Germany ist in Oschersleben fulminant in die neue Saison gestartet.

Bei der ersten der sechs Rennstationen wurden wie üblich zwei Rennen ausgetragen: Am Samstag hatten Jan Philipp Springob und Simon Primm im Mercedes-AMG GT4 die Nase vorn, am Sonntag fuhren Mike David Ortmann und Hugo Sasse im Aston Martin auf den Spitzenplatz.

Dabei schrieb Springbob gleich am ersten Wochenende seine ganz persönliche Geschichte: „Ich bin einfach nur glücklich. Es ist das fünfte Jahr in der ADAC GT4 Germany und endlich mein erster Sieg“, strahlte der Mercedes-AMG-Pilot vom Podium.

Im Samstagsrennen startete Springbob fulminant mit einem Manöver in der ersten Kurve und sicherte sich so umgehend Position zwei hinter dem Mercedes von Alexander Connor.

Nach einem Wechselfehler der Fahrer, die nicht die vorgegebene Zeit in der Boxengasse absolvierten, musste der Mercedes-Pilot eine Penalty Lap absolvieren. Ganz zum Wohlwollen von Springbob, der seinen Teamkollegen Primm jubelnd bis ins Ziel trug.

BMW dominiert - ohne ein Rennen zu gewinnen

Im Sonntagsrennen gestaltete sich besonders der Positionskampf bis zur letzten Sekunde zum spannenden Element. Vorne behaupteten sich amtierenden Meister Ortmann/Sasse im Aston Martin in der Schlussphase souverän an der Spitze. „Es ist ein wundervolles Gefühl, gerade nach dem schwierigen gestrigen Tag“, teilte Ortmann am SPORT1-Mikrofon seine Freude.