2. Bundesliga: „Geisteskrank“ - Heidenheim in Ekstase

Die HSV-Fans hatten längst das Spielfeld in Sandhausen gestürmt , sie herzten ihre vermeintlichen Aufstiegshelden und Trainer Tim Walter bejubelte schon die ersehnte Bundesliga-Rückkehr.

Dann aber schlug Tim Kleindienst um 17.36 Uhr zu: Mit seinem 3:2-Siegtreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit beförderte der Torjäger den 1. FC Heidenheim erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga und löste beim „Dorfklub“ die völlige Ekstase aus.