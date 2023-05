DFL gratuliert Heidenheim zum Bundesliga-Aufstieg: "Von Kontinuität geprägt"

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) um Hans-Joachim Watzke hat dem 1. FC Heidenheim zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga gratuliert. „Mit dem 1. FC Heidenheim 1846 heißen wir das 57. Bundesliga-Mitglied seit der Premiere in der Saison 1963/64 willkommen. Glückwünsche an die Vereinsführung, die Mannschaft, an den Trainerstab und die Fans“, sagte Watzke als Sprecher des DFL-Präsidiums.