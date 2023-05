„Labile“ Arminia muss in die Relegation - Nürnberg und Braunschweig gerettet

Arminia Bielefeld hat im Zweitliga-Krimi um den Klassenerhalt ein böses Erwachen erlebt. Die Ostwestfalen verloren am letzten Spieltag sang- und klanglos 0:4 (0:2) beim 1. FC Magdeburg und müssen den Gang in die Relegation antreten, wo der zweite Abstieg in Folge droht. Gerettet sind dagegen der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig. Rechnerisch fix ist seit Sonntag zudem der Abstieg von Jahn Regensburg.

Bielefeld trifft somit in der Relegation auf den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden. Die Arminia hat am Freitag zunächst Heimrecht, die Entscheidung fällt vier Tage später in Wiesbaden. Bielefeld hatte letztmals in der Saison 2014/2015 drittklassig gespielt.