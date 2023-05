2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf, 0:3 (0:1)

Dawid Kownacki trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dann musste Jean Zimmer vom Platz (25.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für den 1. FC Kaiserslautern. Nach nur 28 Minuten verließ Aaron Opoku von der Mannschaft von Dirk Schuster das Feld, Dominik Schad kam in die Partie. Mit der knappen Führung von Fortuna Düsseldorf pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Mit einem Doppelwechsel wollte FCK frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Dirk Schuster Lex Tyger Lobinger und Ben Zolinski für Kenny Prince Redondo und Daniel Hanslik auf den Platz (61.). Mit Emmanuel Iyoha und Jordy de Wijs nahm Daniel Thioune in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Elione Fernandes Neto und Benjamin Böckle. Das 2:0 für die Fortuna stellte Kownacki sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Dirk Schuster wollte Lautern zu einem Ruck bewegen und so sollten Hendrick Zuck und Angelos Stavridis eingewechselt für Erik Durm und Terrence Boyd neue Impulse setzen (80.). Daniel Ginczek stellte schließlich in der 89. Minute den 3:0-Sieg für Düsseldorf sicher. Schließlich strich Fortuna Düsseldorf die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.