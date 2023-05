Anzeige

2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SV Darmstadt 98, 4:0 (0:0) SpVgg demontiert Darmstadt

Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag der SV Darmstadt 98 gegen SpVgg Greuther Fürth. Die SpVgg hat mit dem Sieg über Darmstadt einen Coup gelandet. Das Hinspiel hatte beim 1:1-Remis keinen Sieger gefunden.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Gideon Jung von Fürth, der in der 15. Minute vom Platz musste und von Tobias Raschl ersetzt wurde. Der SV Darmstadt 98 schwächte sich schon früh, als Patric Pfeiffer mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (31.). Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das 1:0 von SpVgg Greuther Fürth bejubelte Raschl (50.). Simon Asta erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 58 Minuten auf 2:0. Gleich drei Wechsel nahm Darmstadt in der 61. Minute vor. Fabian Schnellhardt, Braydon Manu und Mathias Honsak verließen das Feld für Tobias Kempe, Clemens Riedel und Filip Stojilkovic. Wenige Minuten später holte Alexander Zorniger Ragnar Ache vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Armindo Sieb (66.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Sieb, als er das 3:0 für die SpVgg besorgte (71.). Julian Green legte in der 78. Minute zum 4:0 für Fürth nach. Wenig später kamen Keanan Bennetts und Fabio Torsiello per Doppelwechsel für Marvin Mehlem und Phillip Tietz auf Seiten des SV Darmstadt 98 ins Match (79.). Letztlich kam SpVgg Greuther Fürth gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Mit Rang zwölf hat die SpVgg am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Im Angriff von Fürth fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 47 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. SpVgg Greuther Fürth beendet die Saison mit einer Bilanz von zehn Siegen, elf Unentschieden und 13 Niederlagen.