2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Nürnberg, 0:1 (0:1)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Jannis Heuer von Paderborn, der in der 14. Minute vom Platz musste und von Kai Klefisch ersetzt wurde. In der 20. Minute erzielte Lukas Schleimer das 1:0 für Nürnberg. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit einem Doppelwechsel holte Frank Kaspari Sirlord Conteh und Florent Muslija vom Feld und brachte Robert Leipertz und Niclas Nadj ins Spiel (67.). Frank Kaspari wollte den SC Paderborn 07 zu einem Ruck bewegen und so sollten Dennis Srbeny und Uwe Hünemeier eingewechselt für Marvin Pieringer und Tobias Müller neue Impulse setzen (80.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.