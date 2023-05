2. Liga: Hannover 96 – Holstein Kiel, 1:5 (0:3)

Fabian Reese trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Timo Becker vor den 38.000 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für die Störche erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Benedikt Pichler die Führung der Mannschaft von Trainer Marcel Rapp aus. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der Halbzeit nahm 96 gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Sebastian Ernst und Maximilian Beier für Julian Börner und Havard Nielsen auf dem Platz. Kiel baute die Führung aus, indem Fin Bartels zwei Treffer nachlegte (59./62.). Wenig später kamen Hendrik Weydandt und Sei Muroya per Doppelwechsel für Cedric Teuchert und Jannik Dehm auf Seiten von Hannover ins Match (63.). Mit Bartels und Steven Skrzybski nahm Marcel Rapp in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Finn Porath und Mikkel Kirkeskov. Phil Neumann erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Hannover 96. Am Ende punktete Holstein Kiel dreifach beim Team von Trainer Stefan Leitl.