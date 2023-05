2. Liga: FC Hansa Rostock – Eintracht Braunschweig, 2:1 (0:0)

Dann musste Anton-Leander Donkor vom Platz (22.). Außenseiter und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Braunschweig. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Lukas Fröde brachte Rostock in der 58. Minute nach vorn. Wenig später kamen Svante Ingelsson und John-Patrick Strauß per Doppelwechsel für Nils Fröling und Frederic Ananou auf Seiten der Heimmannschaft ins Match (60.). In der 69. Minute verwandelte Immanuel Pherai dann einen Elfmeter für Eintracht Braunschweig zum 1:1. Bei FC Hansa Rostock kam Pascal Breier für Lukas Hinterseer ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (83.). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Breier rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Hansa in greifbare Nähe. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Rostock Braunschweig 2:1.