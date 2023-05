Torjäger: Kleindienst schießt Heidenheim in die Bundesliga

Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit seinem 25. Saisontor in die Fußball-Bundesliga geschossen.

Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit seinem 25. Saisontor in die Fußball-Bundesliga geschossen. Am 34. Spieltag erzielte der Stürmer in der neunten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 bei Jahn Regensburg.