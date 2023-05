French Open: Tsitsipas quält sich in Runde zwei

Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas hat sich zum Auftakt der French Open in Paris überraschend schwer getan. Gegen den Tschechen Jiri Vesely gewann der 24-Jährige am Sonntag mit 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) - er steht damit zum sechsten Mal in Folge in Runde zwei des Sandplatz-Grand-Slams.