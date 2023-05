Eishockey-WM 2023: Finale Deutschland - Kanada LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Sonntag steht der krönende Abschluss der Eishockey-WM auf dem Programm. Deutschland spielt im Finale gegen Kanada um Gold.

Die Nationalmannschaft spielt bei der Weltmeisterschaft 2023 in Lettland und Finnland um den Titel. Das erste WM-Gold der Geschichte ist greifbar nahe, die erste Medaille seit 70 Jahren schon sicher.

Tiffels schießt Deutschland ins Finale der Eishockey-WM

Frederik Tiffels traf in der achten Minute der Overtime zum sensationellen Triumph des DEB-Teams, das zum ersten Mal von Bundestrainer Harold Kreis geleitet wird.

Am Sonntag geht es nun im finnischen Stadt Tampere um 19.20 Uhr um Gold oder Silber. „Morgen werden wir vorbereitet sein für ein spannendes Spiel Deutschland gegen Kanada“, betonte Kreis am Samstag bei SPORT1. Der gebürtige Kanadier unterstrich, dass er im Moment nur ein Herz habe, „das in mir schlägt, und da ist kein Ahornblatt drauf.“