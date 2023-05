Anzeige

Rookies rocken den DTM-Auftakt - Heinemann Spitzenreiter

In der Gesamtwertung auf Rang zwei: Tim Heinemann © IMAGO/Thomas Pakusch/SID/IMAGO/Thomas Pakusch

SID

Tim Heinemann fährt in Oschersleben auf Rang zwei und ist somit Führender.

Die Neulinge um Überraschungsspitzenreiter Tim Heinemann haben dem DTM-Auftakt in Oschersleben den Stempel aufgedrückt. Der 25-Jährige aus Fichtenberg, der in den vergangenen Jahren vor allem im Sim-Racing auf sich aufmerksam gemacht hatte, fuhr im Porsche zweimal auf Platz zwei - und verließ Sachsen-Anhalt damit als Führender in der Meisterschaft.

"Das hört sich gut an, es ist unglaublich", sagte Heinemann am ProSieben-Mikrofon. Zu seiner Vergangenheit im E-Sport sagte er: "Es ist toll, es allen zu beweisen." Überhaupt in der DTM zu fahren, sei "ein Märchen".

Die Rennsiege gingen an die Umsteiger Franck Perera (Frankreich/Lamborghini) und Christian Engelhart (Starnberg/Porsche). Beide fuhren im letzten Jahr noch im ADAC GT Masters, Engelhart war in dieser Serie 2020 sogar Meister. Wie viele andere wechselten sie in diesem Jahr in die DTM, nachdem der ADAC an der Traditionsserie die Markenrechte erworben hatte.

"Ich hatte nach dem Mega-Boxenstopp freie Fahrt und konnte voll pushen", freute sich Engelhart, der einen Porsche-Vierfachsieg anführte: "Das ist ein Mega-Einstand."

Der Saisonstart der arrivierten DTM-Fahrer misslang hingegen gründlich. Der dreimalige Champion Rene Rast (Minden/BMW) wurde am Samstag zumindest noch Fünfter, am Sonntag stoppte ihn ein Felgenbruch. Rasts Schubert-Teamkollege, Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika), kam nach einer Nullnummer am Samstag im zweiten Rennen nur auf Rang elf ins Ziel. Marco Wittmann (Fürth/BMW) ist als zweimaliger DTM-Champion sogar ohne Punkt geblieben.