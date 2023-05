"Dummer Fehler": Nach F1-Qualifying in Monaco - Red Bull kritisiert Sergio Pérez scharf

Mit einem unnötigen Fehler nimmt sich Sergio Pérez aus dem Kampf um die Pole in Monaco. Helmut Marko von Red Bull findet danach klare Worte.

Auf der einen Seite muss der Mexikaner vom letzten Platz in den Großen Preis von Monaco ( Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER ) starten, während Red-Bull-Kollege und WM-Rivale Max Verstappen von der Pole startet.

Zudem brachte es ihm auch scharfe Kritik von seinem Team ein, nachdem er in Q1 viel zu viel Risiko gegangen war und den Red Bull in die Mauer gesetzt hatte.

So sagte Red-Bull-Motorsportchefberater Helmut Marko bei Sky: „Wenn du so ein Auto hast, solltest du nicht gleich in Q1 rausfliegen. Das war ein dummer Fehler von ihm.“