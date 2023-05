Rudern: Zeidler verpasst EM-Gold

Weltmeister Oliver Zeidler hat bei der Ruder-EM im slowenischen Bled die angepeilte Goldmedaille verpasst. Im Einer-Finale landete der Titelfavorit am Sonntagmittag auf Rang drei. Es gewann der Niederländer Lennart van Lierop vor Stefanos Ntouskos aus Griechenland. Für den Deutschen Ruderverband war es die erste Podestplatzierung der Titelkämpfe.

Im Ziel fehlten Zeidler, der lange in Führung gelegen hatte, 1,23 Sekunden auf den Sieg. Damit verpasste der 26-Jährige sein drittes EM-Gold nach 2019 und 2021. Im Halbfinale hatte sich Zeidler noch mit drei Sekunden Vorsprung auf Ntouskos durchgesetzt. Bei der Heim-EM im Vorjahr hatte der zweimalige Weltmeister nach einem Einbruch überraschend eine Medaille verpasst.

Am Vortag hatte der Deutschland-Achter eine Medaille deutlich verfehlt. Das einstige Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes landete nur auf Rang vier. Die Crew um Schlagmann Marc Kaufmann knüpfte damit an die Enttäuschungen des Vorjahres bei der EM und WM an.