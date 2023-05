Frauen-Bundesliga: FC Bayern oder Wolfsburg Meister? Saisonfinale im Liveticker

Darf der FC Bayern gleich zwei Meisterschaften bejubeln. Am Sonntag können die Frauen nachziehen. Das Fernduell mit dem VfL Wolfsburg im Liveticker.

Gibt es auch in der Frauen-Bundesliga das große Drama am letzten Spieltag?

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen im Fernduell um den Titel. Die Münchnerinnen führen die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung vor den Wölfinnen an und haben den Tabellenletzten Turbine Potsdam zu Gast. Ein Selbstläufer?

Dass so eine Ausgangsposition auch eine Bürde sein kann, bewies am letzten Samstag unfreiwillig Borussia Dortmund. Bringen die Bayern-Frauen am Sonntag nun ihren Vorsprung ins Ziel? SPORT1 begleitet das Fernduell im Liveticker.