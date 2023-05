Jared Jaffe verhindert WPT-Doppelerfolg

Teil 2 der World Poker Tour Trilogie in der HyperX Arena des Luxor Casino Las Vegas ist im Kasten. Der US-Amerikaner Jared Jaffee verhinderte beim Finale der WPT Choctaw einen Doppelschlag von Bin Weng und feierte nach knapp zehn Jahren seinen zweiten Titelgewinn.

Die Ausgangslage der sechs Finalisten war, im Gegensatz zur von Weng gewonnenen WPT Seminole am Donnerstag, diesmal deutlich ausgeglichener, was sich auch an der Spielzeit ablesen lässt. Das erste Finale endete mit Hand #95, gestern viel die Entscheidung dagegen mit Hand #143.